Молодого священника неканонической православной церкви из Москвы подозревают в растлении троих мальчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел по ТиНАО Главного следственного управления СКР по Москве возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего священника неканонической Российской православной кафолической церкви Александра Илюхина. Его подозревают в растлении троих детей — мальчиков возрастом 15,16 и 17 лет. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным следствия, молодой священник совершал в отношении двух несовершеннолетних братьев развратные действия, а младшему из них заплатил за половой акт. Также он совершал развратные действия с 16-летним юношей и склонял его к половому акту взамен на повышение.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям: развратные действия по отношению к лицу, не достигшему 16-летия, а также совершенные группой (подробности по этому пункту не разъясняют), понуждение к действиям сексуального характера с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего, а также получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего.