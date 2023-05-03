С 6 по 8 и с 13 по 14 мая трамваи не будут ходить по Краснобогатырской улице в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трамваи не будут ходить по улице Краснобогатырская в Москве с 6 по 8 мая, а также 13-14 числа этого месяца. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Маршруты, которые проходят через эту улицу, изменят. Так, трамвай номер 7 вместо метро «Преображенская площадь» и Стромынки пойдет как номер 4 через Большую Оленью улицу. На самой Стромынке пассажиры могут воспользоваться трамваем номер 13. Трамвай номер 11 не будет проезжать через Краснобогатырскую, а пойдет через Богородское, метро «Бульвар Рокоссовского» и улицу Халтуринскую. При этом номер 46 вместо Богородского и Краснобогатырской будет ходить как номер 36, также через Халтуринскую. В Богородском трамваев не будет, поэтому пассажирам порекомендовали пользоваться автобусами 80, 86 и 311.

Такие изменения в расписании необходимы, чтобы специалисты могли начать ремонт трамвайного узла у Богородского храма. Работы пройдут в три этапа, на которых будет отличаться вводимая временно схема движения. О следующих этапах подробно сообщат позднее.

В дептрансе отметили, что работы запланированы только на выходные дни, когда пассажиров гораздо меньше.

Ранее KP.RU сообщал, что ряд улиц в центре Москвы перекроют 4 мая.