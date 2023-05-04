Ликсутов: На турникетах метро и МЦК стали чаще платить банковскими картами

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На каждом турникете московского метро и МЦК сегодня можно оплатить проезд банковской картой. Статистика подтверждает, что пассажиры все чаще выбирают удобные сервисы. Большинство предпочитает не тратить время в кассах или автоматах по продаже билетов. Тем более, если есть возможность оплатить свою поездку быстро и без проблем. Для этого в столичном метро расширяют и совершенствуют необходимую инфраструктуру. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Известно, что в марте этого года число оплат банковскими картами выросло на 55% по сравнению с мартом прошлого года.

«Обновили почти 4 тысячи турникетов в метро и на МЦК, - сообщил Ликсутов. - Благодаря этому воспользоваться банковской картой можно на каждом турникете, а не только на крайних».

Заммэра подчеркнул, что новое оборудование произведено российской компанией и работает на отечественном программном обеспечении. Современные турникеты при оплате банковской картой срабатывают более чем в два раза быстрее. Плюс ко всему на них используются крупный шрифт и большие LED-экраны.

«Лучшие в мире инновационные решения в городском транспорте мы внедряем по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

Результат не заставил себя ждать. Если в марте 2022 года банковскими картами на турникетах оплатили проезд больше 12,7 миллионов раз, то в марте этого года — свыше 19,6 миллионов раз.