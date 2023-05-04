Труп женщины с ножевыми ранения нашли на юге Москвы

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве 4 мая в квартире жилого дома на улице Лебедянской обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Личность и возраст погибшей не уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Нагатинским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по факту убийства. Личность подозреваемого устанавливается.

Ранее KP.RU писал, что в Клину работница хлебозавода погибла в тестомесильном аппарате. Несчастный случай произошел вечером 3 мая. Женщину затянуло в чашу машины, когда она попыталась ее помыть. Труп обнаружила коллега погибшей. По факту случившегося следователи организовали проверку. Детали случившегося выясняются.