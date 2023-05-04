В Москве раскрыли серию смертельных отравлений, совершенных в электричках 15 лет назад, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России. Специалисты изучили 45 архивных уголовных дел и установили, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах – все они отравились нейролептиками, которые были ограничены в обороте и использовались для лечения психически больных. Следователи установили личность подозреваемого, это 36-летний уроженец Владивостока. Так, с октября 2007 по январь 2009 года злоумышленник подсаживался к пассажирам в электричках Курского и Казанского направлений, незаметно подмешивал им в алкогольные напитки нейролептик. Как только жертва теряла создание, мужчина похищал деньги и личные вещи, а затем скрывался. Все потерпевшие скончались от острого отравления. Серийному отравителю предъявили обвинение в совершении 44 преступлений (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой). Уточняется, что ранее он уже был осужден за серию аналогичных преступлений, совершенных в другие годы. Ранее KP.RU писал, что утром 4 мая человек попал под электричку на станции «Отрадное» МЖД.