Руководитель Дептранса Ликсутов: количество пользователей городского транспорта Москвы вырастет на 10-15%

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Фото: пресс-служба Московского метрополитена

70% людей в Москве выбирают городской транспорт для ежедневных поездок, остальные используют личный. При этом число пассажиров, которые отдают предпочтение общественному транспорту, будет расти: на 10-15% в ближайшие 10-15 лет. Приоритет пассажиры будут отдавать рельсовым видам — метрополитену, Московским центральным диаметрам. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— В горизонте 10–15 лет личные машины в большинстве своем станут электрическими. Часть рельсового транспорта — трамваи, возможно, поезда на московском центральном кольце — будут беспилотными, — считает Максим Ликсутов.

Руководитель Департамента транспорта также сообщил, что билеты в привычном понимании, скорее всего, исчезнут. Их заменит цифровая биометрическая система.

— Когда ваше лицо будет позволять вам заключать договор о перевозке. Останутся и традиционные носители, но появится выбор, — уточнил заместитель мэра.

По поводу беспилотных технологий в поездах метро Ликсутов отметил, что перед ведомством не стоит цель отказаться от машинистов. Более того, человек лучше справляется с управлением поездом, особенно в условиях коротких интервалов движения. Такие как раз действуют в будний день и часы пик.

Руководитель транспортного ведомства также дал свой прогноз о развитии личного транспорта. Машины будут становиться все более «умными». Авто начнут еще больше заботиться о водителе и пешеходах. Автоматизированное управление не склонно нарушать ПДД.

— Машины в будущем достигнут такой стадии совершенства, что не будут позволять водителям нарушать правила. Движение станет более прогнозируемым, пропускная способность увеличится в первую очередь из-за отсутствия аварий. Ведь любая авария сокращает пропускную способность даже четырехполосной дороги примерно на 30–40%, — поделился заммэра.