Овчинский: Участники проекта «Открой#Моспром» посетили в апреле почти 180 экскурсий

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Проект «Открой#Моспром» с каждым годом привлекает все больше москвичей и туристов. Подробностями этого сезона поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«С 17 по 28 апреля мы провели почти 180 экскурсий по 35 предприятиям столицы, - сообщил глава ведомства. - В этот раз в производственных цехах и музеях побывали более 4 тысяч человек».

По его словам, в этом году желающие впервые побывали на мастер-классе по изготовлению хлеба для космонавтов в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности. В нем участвовали свыше 70 человек. Космический хлеб это не привычная нам буханка, а буквально крошка - ее вес всего 4,5 грамма. Примерно размер коробка спичек. Секрет прост: мини-хлеб съедается за один укус и крошек на борту не остается. Такую выпечку можно хранить в специальной упаковке примерно полтора года.

В этом году гостей уже принимали компании «Бабаевский», «Московский картофель», «Мослифт», «Микрон» и другие. Среди посетителей в апреле были в том числе студенты профильных учебных заведений. Благодаря проекту они могут вживую увидеть промышленное производство. Наверняка, многим из них экскурсия поможет выбрать место работы.

Подробнее о датах и времени посещений столичных предприятий можно узнать на сайте проекта. События запланированы на весь год.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о включении в Книгу рекордов России онлайн-квиза от «Открой#Моспром». Он собрал около 1300 участников из 56 регионов страны. Им задавали вопросы об истории и развитии промышленности России. Победителем онлайн-квиза стала команда из Москвы. На втором и третьем месте - команды из Орла и из города Туймазы Республики Башкортостан соответственно.

Проект «Открой#Моспром» действует с марта 2019 года. Форматы самые разные - офлайн- и онлайн-экскурсии на заводы и фабрики Москвы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие события. За прошедшие годы число участников проекта достигло 11,5 миллиона человек.