Астроном Вибе рассказал, как разглядеть полутеневое затмение Луны в Москве 5 мая

Полутеневое затмение Луны начнется в 18:14. Фото: Саид ЦАРНАЕВ/РИА Новости

В Москве будет сложно увидеть полутеневое затмение Луны, которое состоится 5 мая, сообщил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, большую часть времени Луна будет находиться под горизонтом, что усложнит ее наблюдение в условиях городской застройки. Однако если москвичам удастся найти хорошее место с открытым горизонтом в восточной части, то астрономическое явление получится разглядеть. Вибе предупредил, что полутеневое затмение Луны будет не очень зрелищным.

Астроном также посоветовал сфотографировать Луну на телефон, чтобы избежать обмана зрения. «Мы часто видим то, что нам хочется. То есть, если заранее себе внушить, что часть лунного диска потемнела, это можно очень хорошо увидеть, хотя на самом деле такого не будет», - подчеркнул он.

Полутеневое затмение Луны начнется в 18:14 и завершится в 22:31 по московскому времени.

Ранее KP.RU писал, что северное сияние зафиксировали в Москве в ночь с 23 на 2 апреля.