Ефимов: В Москве почти на 12 процентов выросло производство готовых продуктов питания

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Пищевые продукты в столице сегодня производят более 200 предприятий. На них трудятся свыше 50 тысяч человек. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о расширении ими выпуска готовой еды.

«В январе – феврале 2023 года столичные предприятия увеличили производство готовой продукции и блюд на 11,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,1 тысячи тонн», – отметил заммэра.

С каждым годом в столице все большим спросом пользуются готовые завтраки, обеды и ужины. Поэтому производители предлагают потребителям широкий ассортимент своей продукции, постоянно наращивая мощности. В этом сегменте обрабатывающей промышленности важным считаются такие основные факторы, как высокое качество изделий и близость производств к торговым точкам.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что город поддерживает сразу несколько столичных предприятий по производству продовольствия. К примеру, 24 заводам присвоен статус промышленного комплекса. Это даёт им возможность пользоваться налоговыми льготами и вкладывать сэкономленные суммы в развитие своих площадок.

«Заводы со спецстатусом занимаются изготовлением хлебобулочных, кондитерских, молочных, мясных и рыбных изделий, - уточнил глава ведомства. - Кроме того, с прошлого года перечень получателей преференций пополнило предприятие, выпускающее готовые блюда и десерты».

Городские программы поддержки бизнеса включают в себя более 20 мер, а также пакет антикризисных инструментов. Размещая свои производства в столице, компании получают не только указанную помощь, но ещё и выход на крупные рынки сбыта, и развитую инфраструктуру.

Центр поддержки промышленности обеспечивает предприятиям города решение разных вопросов - от консультаций по действующим мерам помощи и получения льготных кредитов до поиска альтернативных поставщиков и взаимодействия с органами власти. Обращения принимаются по телефону +7 (495) 630-00-00, в будни с 9.00 до 18.00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.