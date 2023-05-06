Эндокринолог Берковская перечислила, кому необходимо проверить работу щитовидки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Берковская рассказала, что люди старше 40 лет, беременные, а также те, у кого есть аутоиммунные заболевания, входят в группу риска различных проблем с щитовидной железой. Чтобы вовремя их обнаружить и как можно раньше начать обследование, необходимо пройти обследование, рассказала специалист «Москве 24».

Для женщин особый период риска длится в течение всей беременности, а также три-шесть месяцев после родов. Также регулярно проверяться нужно всем, кому больше 40 лет, но женщины в этой группе страдают заболеваниями щитовидки чаще. Высокий риск заболевания есть у тех, кто ранее уже наблюдался у эндокринолога, либо перенес аутоиммунные болезни. Провериться стоит и тем, у кого ближайшие родственники страдали от таких заболеваний.

Щитовидную железу необходимо регулярно обследовать людям с бесплодием и тем, кому в прошлом проводилась лучевая терапия на область головы или шеи, рассказала Марина Берковская.

Однако даже те, кто не входит в группу риска, должны сдать анализы, если наблюдают у себя следующие симптомы: тремор, внутренняя дрожь, учащенное сердцебиение и другие нетипичные для работы сердца признаки, потливость, потеря веса при обычном аппетите.

Насторожиться стоит, если появились утомляемость, сонливость, начали выпадать волосы, появились сухость кожи, бледность либо желтушность, ухудшилась память, мучают запоры.

Работу щитовидной железы проверяют с помощью анализа крови на ТТГ.

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