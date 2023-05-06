В Москве выявили 488 новых случаев заражения COVID-19 за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 96 местных жителей, 684 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни шести человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Днем ранее в столице выявили 577 инфицированных COVID-19. Всего с начала пандемии в городе ковидом заболели 3 509 635 жителей, 3 321 633 выздоровели, 48731 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 4281 случай COVID-19 В стационары попали 802 жителя страны, 6612 пациента вылечились после болезни, 33 россиянина умерли от осложнений и последствий ковида.

Заболеваемость коронавирусом в стране и столице неуклонно снижается. Ситуация улучшается и в мире. Как писал ранее KP.RU, ВОЗ объявила о завершении пандемии. В мире снят введенный в 2020 году режим ЧС.