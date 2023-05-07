Облачная погода и до 10 градусов тепла ожидают в Москве 7 мая Фото: Петр МОЛОТОВ

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 7 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 8 до 10 градусов выше нуля. Ветер ожидается северо-западный, 6-11 метров в секунду.

Ночью возможны небольшие заморозки, до минус двух градусов. Верхней температурной отметкой будет ноль, считают в Гидрометцентре. В столице будет переменная облачность без осадков. Ветер ожидается с севера и северо-запада, его скорость составит 4-9 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, к вечеру показатели увеличатся еще на два мм. Таким образом, в течение суток будет наблюдаться высокий уровень атмосферного давления.

Ранее KP.RU писал, что 6 мая в Москве выпал снег.