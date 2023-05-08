Семилетний мальчик попал в больницу после нападения пони в Новой Москве

Инцидент произошел 5 мая на детской площадке в Рязановском сельском поселении Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Новой Москве пони ударил семилетнего мальчика: ребенок катался на велосипеде, врезался в животное, пони лягнуло в ответ, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве добавили, что инцидент произошел 5 мая на детской площадке в Рязановском сельском поселении ТиНАО. В полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения. Врачи рассказали, что в больницу поступил мальчик с телесными повреждениями. По факту случившегося проводится проверка. Детали произошедшего выясняются. Информация о состоянии пострадавшего ребенка не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что мать и дочь-подросток погибли в Можайске из-за забытой на плите кастрюли с едой. Также пострадал десятилетний мальчик, его госпитализировали в больницу, у него наблюдаются признаки отравления. По факту случившегося организовали проверку.