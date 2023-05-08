Диетолог Жаровская предупредила об углеводном похмелье от сладкого

При углеводном похмелье появляется головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik предупредила об углеводном похмелье при чрезмерном употреблении сладкого.

«Первый симптом углеводного похмелья – когда человек долго не ест сладкого, у него начинает портиться настроение, появляется агрессия, раздражительность или подавленность», - предупредила эксперт. По словам специалистки, основными признаками этого состояния являются головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук, плохое настроение и прочее.

Она отметила, что в день женщинам можно употреблять до 50 граммов сладкого, а мужчинам – около 35 граммов. Избыточное употребление сладостей – более 100 граммов в сутки – может привести к углеводному похмелью. Жаровская напомнила: необходимо соблюдать меру при потреблении сладостей.

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