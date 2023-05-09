Жителей Москвы предупредили о заморозках до -6 градусов в ночь с 10 на 11 мая

Погодные условия могут затруднить движение транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в ночь с 10 на 11 мая ожидаются заморозки: температура воздуха составит от минус одного до минус шести градусов, предупредили в пресс-службе столичной мэрии.

Погодные условия могут стать прочной заторов на дорогах и привести к аварийным ситуациям. Именно поэтому автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений. За рулем также не стоит отвлекаться на гаджеты.

Во второй половине недели в столицу вновь вернется тепло. Прогнозируется переменная облачность без осадков, воздух прогреется до +22 градусов.

Ранее KP.RU писал, что четвертую ночь подряд в Московском регионе фиксируют заморозки. На этот раз холоднее всего было в Чарустях: столбики термометров показали -3,8 градуса. На главной метеостанции ВДНХ подморозило до -0,9 градуса.