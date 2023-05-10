Актер Александр Олешко: в Москве больше хороших ресторанов, чем в Париже и Лондоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский актер и телеведущий Александр Олешко рассказал о преимуществах Москвы перед зарубежными столицами, в частности — перед Парижем и Лондоном. В России много хороших заведений общепита.

«Москвич Mag» узнал у актера, чем европейские столицы, Париж и Лондон, отличаются от Москвы.

— Давно там не был, поэтому мне сложно судить. Наверное, качество и количество ресторанов. Хотя в этих западных городах, насколько я помню, есть маленькие прекрасные кафе, в которых мне всегда нравилось бывать, — ответил Олешко.

Актер рассказал, что за последние десять лет в столице России многое изменилось, причем есть «нововведения» как позитивные, так и негативные на его взгляд.

Положительно Александр Олешко оценил хорошее освещение Москвы. А вот недовольство актера связано с большим количеством столбов на улицах и появление небоскребов.

— Мне не нравится «Москва-Сити», которая съела все районы вокруг и красуется зловещим монстром, — признался ведущий.

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