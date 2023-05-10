Овчинский: В проекте «Открой#Моспром» открыта регистрация на экскурсии по предприятиям города

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Для участников проекта «Открой#Моспром» проведут еще более 100 экскурсий по предприятиям разных отраслей промышленности. Подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и политики Москвы Владислав Овчинский.

«В этом году мы в третий раз открываем регистрацию на промышленные экскурсии, - отметил глава ведомства. - С 15 по 31 мая граждане смогут бесплатно посетить более 25 столичных предприятий».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

По его словам, всего с момента запуска проекта в Москве состоялось свыше 1,8 тысячи экскурсий. Аудитория проекта составила уже более 11,5 миллиона человек. В этом году «Открой#Моспром» пополнится необычными форматами.

«Новинкой сезона станут ночные спецтуры по заводу «Микрон», комбинату напитков «Очаково» и офису российской технологической компании VK», - уточнил Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Эти спецэкскурсии пройдут в дни всероссийской акции «Ночь музеев». Например, во время тура «Ночь на «Микроне» гости изучат устройство чистых производственных помещений, процесс снятия микросхем с кремниевых пластин, создание чип-модулей и транспортных билетов и многое другое. Цеха по выпуску безалкогольных напитков посетят экскурсанты «Ночи в «Очаково». Им покажут гигантские емкости для брожения высотой с восьмиэтажное здание и линии розлива. Кроме того, прямо на комбинате можно осмотреть историческую экспозицию музея. А те, кто придут в офис VK, познакомятся с проектами и актуальными сервисами компании для овладения новыми профессиями, общения и решения разных задач.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Напомним, в этом сезоне свои двери откроют для посетителей завод «МЭЛ», являющийся одним из крупнейших электротехнических предприятий столицы, и резидент ОЭЗ «Технополис Москва» - завод «Легопласт», производящий пластиковые паллеты. Желающие уже посетили и другие площадки, например, кондитерскую фабрику «Бабаевский», «Ил» и научно-производственный центр имени М. В. Хруничева.

Регистрация на экскурсии - на официальном сайте «Открой#Моспром». Там же онлайн-помощник отвечает на вопросы жителей.