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НовостиОбщество10 мая 2023 11:05

Косметолог Студеникина посоветовала отказаться летом от косметики с витамином А

Он повышает чувствительность к ультрафиолету, из-за чего можно получить ожоги
Мила ГЕНЬ
Косметолог Студеникина посоветовала отказаться летом от косметики с витамином А

Косметолог Студеникина посоветовала отказаться летом от косметики с витамином А

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-дерматокосметолог Светлана Студеникина в беседе с РИАМО поделилась советами по уходу за кожей лица во время резких перепадов температур. Самое важное в этот период обеспечить мягкое очищение, увлажнение и питание.

На первом этапе лучше всего использовать мягкие эмульсии, пенки, молочко. Затем нужно тонизировать кожу и обогатить ее небходимыми компонентами. На последнем этапе обязательно нанести увлажняющие и питательные средства. Это могут быть крема, сыворотки, маски.

— Есть важный нюанс — в данные сезоны ни в коем случае нельзя использовать косметику с витамином А или ретинолом в составе: они повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, при взаимодействии с солнцем есть риск ожога и пигментации, — предупредила Студенкина.

Также из-за чрезмерной солнечной активности следует отказаться от средств с кислотами.

Ранее дерматолог Чижов рассказал об опасных способах лечения акне, об этом писал KP.RU.