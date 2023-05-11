Ефимов: За март в Москве зарегистрировано в 1,4 раза больше новых машин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте количества зарегистрированных в столице автомобилей. В марте их было оформлено в 1,4 раза больше, чем в феврале. Такая активность на авторынке традиционна для весны. Хотя годом ранее свое негативное влияние на неё оказали санкции и уход крупных зарубежных брендов из России. Регистраций машин в марте 2022 года в столице было зафиксировано на 15,7 процента меньше, чем в феврале. Теперь сезонность вновь влияет на рынок, который демонстрирует всплеск интереса покупателей в марте и апреле.

«В марте в столице было зарегистрировано более 16,7 тысячи новых машин, включая коммерческий легковой транспорт – это на 43,1 процента превышает уровень февраля», - отметил заммэра.

По его словам, за март этого года зарегистрировано легковых машин на 45,3 процента больше, чем в феврале. Вырос и показатель коммерческой техники – на 30,2 процента.

Некоторыми данными делится Департамента экономической политики и развития Москвы. Чаще всего среди новых машин автовладельцы выбирали китайские марки. Они уверенно вытесняют изделия европейских, японских и американских производителей. Например, с января по март прошлого года доля китайских машин в общем объеме продаж составляла не более 10 процентов. А теперь они занимают более половины рынка.

В марте в столице всего было зарегистрировано 14,5 тысячи авто. Из них 7,7 тысячи – китайского производства. Это на 54,3 процента больше, чем в феврале, и в 4,7 раза больше, чем в марте 2022-го.

Отечественные машины составляют 20 процентов рынка новых авто. За март москвичи оформили регистрацию 2,9 тысячи новых российских машин. Это на 58,7 процента больше, чем в феврале, и на 58,5 процента больше, чем в марте 2022 года.

Увеличению показателей способствовал также выпуск современных моделей завода «Москвич» в столице. Напомним, производство на нем вновь запустили в прошлом году после того, как иностранный собственник покинул российский рынок. Кроме автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, завод выпускает и электромобили.