Роспотребнадзор призвал не бояться появившихся после дождя в Москве клопов Фото: Shutterstock

Появившиеся в Москве после дождя клопы не опасны для здоровья человека и домашних животных, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Представители ведомства подчеркнули, что мероприятий по истреблению насекомых не требуется, передает РИА Новости.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Москву атаковали летающие насекомые. Они в большом количестве появились после дождя. Причем основная часть из них — клопы.

В Роспотребнадзоре пояснили, что этот подвид насекомых не кусает человека и животных.

— Растительноядные клопы, видео с которым сегодня распространяются в социальных сетях, не предоставляют опасности для здоровья человека и домашних животных, — сообщили специалисты.

По этой причине паниковать не нужно, а мероприятия по истреблению насекомых не требуются.

Ранее KP.RU писал, что избавиться самостоятельно от постельных клопов практически невозможно. Если вашу квартиру заселили эти насекомые, лучше всего — вызвать дезинсектора.