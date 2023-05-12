Мария Багреева: В Москве передали первый спорткомплекс частному арендатору

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

«Лаун-теннис» - крупный спортивный центр в Ясенево, который включает в себя всю необходимую инфраструктуру для круглогодичных занятий большим теннисом. В Москве завершились торги по передаче спортивного центра в долгосрочную аренду частной компании, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

«Лаун-теннис» – первый спортивный объект, передаваемый в аренду в рамках программы передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам, которую совместно реализуют Департамент экономической политики и развития города Москвы и Департамент спорта, – отметилаМария Багреева. - В 2023 году по программе планируется передать ряд объектов массового спорта в целях повышения эффективности управления городскими спортивными объектами».

Победила в торгах сеть спортивных площадок City Sport. Арендное соглашение планируется заключить на 25 лет. Арендная ставка составляет 6,93 тыс. рублей за квадратный метр (общая площадь спорткомплекса - 1077 кв. метров). «Лаун-теннис» станет 27-й спортивной площадкой сети. На сегодня она уже управляет рядом спортивных центров для занятий футболом, хоккеем, фигурным катанием и художественной гимнастикой.

Отметим, что по условиям договора арендатор не имеет право менять спортивную направленность объекта, но может сам выбирать перечень спортивных услуг.