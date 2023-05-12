Пожар произошел на территории машиностроительного завода им. В.В. Чернышева в Москве

Площадь пожара составила 15 квадратных метров Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве ранним утром 12 мая произошел пожар на улице Вишневая, 7, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным из открытых источников, по этому адресу располагается машиностроительный завод имени В.В. Чернышева.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 03:37. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Горело одно из помещений на площади 15 квадратных метров. Через 40 минут – в 04:10 пожар ликвидировали. Есть пострадавшие, информация об их состоянии не уточняется. Детали произошедшего выясняются.

Ранее KP.RU писал, что житель Раменского сгорел в собственной квартире. Пожар произошел на третьем этаже жилого дома по улице Коминтерна. По факту случившегося возбудили уголовное дело. назначена пожарно-техническая экспертиза.