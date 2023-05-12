Ефимов: Московский завод по выпуску лифтов заключил три контракта на поставку оборудования в Узбекистан

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Участниками Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте стали московские компании при поддержке специалистов Центра «Моспром». Среди них были представители Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ). Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Один из крупнейших лифтостроительных заводов России впервые подписал с узбекскими строительными компаниями три соглашения на поставку оборудования в течение трех лет, - отметил заммэра. - Общая стоимость контрактов оценивается в 200 миллионов рублей».

Лифты ЩЛЗ отличает современность, надежность и оснащенность смарт-системами. Например, благодаря технологии SmartAirClean кабина дезинфицируется от бактерий и вирусов на 98 процентов. А управление подъемником со смартфона обеспечивает SmartAirKey. Кроме того, с помощью SmartMirror на встроенном в зеркало дисплее транслируется справочная и рекламная информация. Для высоток с прошлого года на ЩЛЗ производят лифты со скоростью движения кабины до 2,5 метра в секунду.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что завод способен каждый год поставлять до 12 тысяч единиц подъёмников. Их используют по всей стране в жилых домах, промышленных и медицинских сооружениях, на спецобъектах.

«Продукция завода ориентирована как на госзаказ, так и на потребности коммерческих застройщиков недвижимости, - добавил глава ведомства. - Выход на зарубежные рынки позволит компании не только увеличить производственные мощности, но и создать новые рабочие места».

Напомним, Щербинский лифтостроительный завод входит в группу ДОМ.РФ. При поддержке госкомпании с 2019 года предприятие проводит модернизацию и автоматизацию производственных процессов. В результате мощности завода увеличатся в 1,5 раза при значительном повышении эффективности труда. Плюс ко всему ЩЛЗ сможет сосредоточиться на импортозамещении и производстве компонентов высокого качества.