Ликсутов: Парад поездов впервые пройдет на Большой кольцевой линии

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

В понедельник, 15 мая, Московское метро празднует день рождения - 88 лет. К этой дате для пассажиров подготовили специальную программу. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«За 88 лет метрополитен стал незаменимым транспортом для Москвы, - отметил заммэра. - По будням совершается около 8 миллионов поездок — огромная цифра, сравнимая с населением небольшой страны. При этом по поручению мэра Москвы Сергея Собянина метро продолжает развиваться огромными темпами. Все для того, чтобы поездки становились комфортнее и безопаснее. Ко дню рождения метро мы подготовили много интересного — приглашаю всех присоединиться к нашему празднику».

В программе:

- 13 и 14 мая - парад поездов, впервые на БКЛ пассажиры прокатятся в 7 составах различных моделей;

- с 13 по 16 мая на станции «Партизанская» - выставка пяти исторических служебных и пассажирских вагонов;

- аудиопоздравления в честь дня рождения метро прочитают артисты.