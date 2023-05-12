Пожар вспыхнул в общежитии Московского электродного завода

На месте ЧП работают экстренные службы города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар произошел в общежитии Московского электродного завода на Электродной улице днем 12 мая. На месте работают сотрудники МЧС, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Электродной улице горит здание общежития Московского электродного завода», - уточнил собеседник агентства. Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, идет тушение огня. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее KP.RU писал, что покрышки горели на площади 2500 «квадратов» в подмосковном Дзержинском. К тушению огня привлекли 21 единицу техники и 62 человека, а также два вертолета Ка-32 Московского авиацентра. Никто не пострадал. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной пожара.