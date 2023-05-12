В Москве мужчина ухитрился обвести вокруг пальца крупный банк. Правда радость от удачной аферы длилась не долго, срок, который придется отбывать за нее, окажется куда продолжительнее. А началась эта история так: житель Подмосковья приехал в столицу, чтобы снять деньги с карты. 38-летний мужчина совершил операцию в банкомате, а потом позвонил в службу клиентского обслуживания банка и заявил, что терминал «съел» деньги – все 200 тысяч рублей. Сумму списал, а ничего не выдал. Каким-то образом москвичу вдалось убедить персонал в правдивости своих слов и деньги ему зачислили на счет карты. Вопрос был уложен, довольный клиент снял их со счета и скрылся. А вскоре выяснилось, что по двести мошенник снял два раза. Банку ничего не оставалось, как обратиться в полицию. А уж стражам порядка не составило труда найти предприимчивого гражданина. Теперь ему придется проявить настоящие чудеса изобретательности, ведь по статье «Мошенничество» ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает "Ридус".