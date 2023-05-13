Владимир Ефимов: в Москве начнут производить оборудование для отбора металлов на переработку

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Тестовое производство оборудования для отбора возобновляемых источников сырья запустили на площадке «Руднево», которая является частью особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Такое оборудование используют при сортировке отходов. Производством занимается компания «Хартия».

— На территории индустриального парка «Руднево» размещаются не только производители беспилотных авиационных систем, но и другой высокотехнологичной продукции. Новая компания выпускает оборудование для отбора возобновляемых источников, которое позволяет возвращать в оборот и повторно использовать тысячи тонн металлов в год. Общие инвестиции в проект превысят 170 миллионов рублей, на производстве будут созданы 38 рабочих мест, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Хартия» приступила к производству оптических, вихретоковых и магнитных сепараторов. Они умеют отделять металлы от мусора. Так вихретоковые используют электрические разряды — токи Фуко — которые в свою очередь заряжают токопроводящие частицы, к которым относятся некоторые металлы. После этого ценный ресурс отсортировывается в отдельные желоба от остального потока мусора. В оптических сепараторах стоят датчики, которые сканируют содержимое сортировочного конвейера и на основе цвета, оттенка и структуры выделяют из отходов металл.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что производитель имеет право получить статус резидента ОЭЗ. Вслед за этим ему будут положены ряд преференций. Например, снижение налоговой нагрузки — по некоторым статьями в 10 раз.

Московский производитель планирует и дальше развивать отечественную линейку оборудования для сортировки отходов. В планах наладить выпуск конвейеров для мусоросортировочных комплексов, станций перегруза ТКО и прочих отраслей. Все это востребовано и за пределами столицы. По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, компания занимает площади в 1,1 тыс. «квадратов». На площадке установлено современное оборудование и станки.