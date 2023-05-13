Крокодила обнаружили в одном из клубов на Кудринской площади в Москве

Крокодил содержится в небольшом террариуме Фото: прокуратура Москвы

В Москве обнаружили крокодила в одном из клубов на Кудринской площади. Кайман содержится в небольшом террариуме, документы, подтверждающие его происхождение и право на владение, владельцы заведения не представили, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что все виды крокодилов внесены в Перечень животных, запрещенных к содержанию.

Межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку в отношении организации, которая содержит дикое животное. Если документы на рептилию не предоставят, то крокодила перевезут в Центр реабилитации диких животных осмотра ветеринарами. Там ему окажут должный уход.

Ранее KP.RU писал, что в Московском зоопарке капибары вышли в уличный вольер. Их соседями стали викунья Вика и лама Варя. Зоологи регулярно проводят тренинги с водосвинками, осматривают их и приучают к взвешиванию.