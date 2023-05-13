Водитель иномарки сбил четырехлетнего мальчика на востоке Москвы

Авария произошла на улице Рудневка Фото: прокуратура Москвы

В Москве на улице Рудневка произошла авария: 33-летний водитель автомобиля «Шкода» сбил четырехлетнего ребенка. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велобеге, сообщили 13 мая в пресс-службе столичной прокуратуры.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о его состоянии не уточняется.

На месте ДТП работают оперативные службы города, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить детали случившегося. Прокуратура ВАО контролирует установление всех обстоятельств аварии. На участке перекрыта одна полоса движения.

Ранее KP.RU писал, что в Мытищах 11 мая пьяный полицейский сбил девочку-подростка на нерегулируемомо переходе. Пострадавшая попала в больницу с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело, виновника ДТП уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.