Пожар вспыхнул возле гостиницы «Интерконтиненталь» в центре Москвы

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров Фото: прокуратура Москвы

В Москве произошел пожар рядом с гостиницей «Интерконтиненталь» на Тверской улице. По словам очевидцев, возгорание произошло на строительной площадке. От здания валит густой черный дым.

В ГУ МЧС России по Москве сообщили KP.RU, что возгорание на Тверской улице, д. 22 произошло в 14:49. По данным из открытых источников, по этому адресу располагается гостиница «Интерконтиненталь».

На место оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. Произошло возгорание утеплителя на площади 10 квадратных метров в котловане строящегося здания. Сотрудники МЧС через десять минут – в 15:12 – сбили огонь, а затем полностью ликвидировали пожар. Сведений о пострадавших не поступало.

В Дептрансе добавили, что из-за возгорания движение в сторону области затруднено — для проезда доступна одна полоса. Столичная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее KP.RU писал, что 12 мая покрышки горели на складе в подмосковном Дзержинском. Изначально площадь возгорания составляла 30 «квадратов», затем огонь охватил территорию на площади 2500 квадратных метров. Возгорание локализовали через несколько часов, никто не пострадал.