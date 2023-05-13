Новый температурный максимум установлен в Москве с начала года

В Москве 13 мая воздух прогрелся до +22,3 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве вновь обновился тепловой рекорд с начала года. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, воздух прогрелся до +22,3 градуса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«В городе зафиксирован самый теплый день весны и всего года», - уточнили синоптики. Прежний рекорд для 2023 года принадлежал 12 мая: тогда столбики термометров показали 22,1 градуса тепла.

По словам метеорологов, в воскресенье, 14 мая, в столичном регионе ожидается более прохладная погода – около +19 градусов. В городе будет дуть северный ветер со скорости 5-10 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что в Московском регионе в мае е ожидается повторения сильных заморозков. При этом небольшие морозцы возможны в начале июня.