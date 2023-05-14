Овчинский: Московский фармзавод отправил на переработку более 260 тонн бумаги и картона

Производство находится около села Красная Пахра в Новой Москве. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Промышленные компании города постоянно внедряют на своих производствах новейшие экологические стандарты. Среди них - фармзавод «Сервье». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на нем используются практики ответственного производства и потребления, инновации в области эффективного применения природных ресурсов и управления отходами. На предприятии действует многоступенчатая очистка воды и воздуха.

«За последние пять лет сотрудники предприятия собрали и отправили на переработку более 800 тонн сырья, - отметил глава ведомства. - Из них 260 тонн — бумага и картон».

По его словам, за те же годы ими были отправлены на вторичную переработку более восьми тонн металла, три тонны ПВХ-пленки и 130 тонн деревянных палет. Экологические инициативы внедряются на высокотехнологичном заводе весьма активно. Напомним, компания обеспечивает пациентов оригинальными препаратами для лечения основных хронических неинфекционных болезней, к примеру, сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Благодаря присвоенному в 2016 году статусу промышленного комплекса предприятие пользуется существенными налоговыми льготами.

Производство находится около села Красная Пахра в Новой Москве, где вместе с жителями завод внедряет экологические инициативы. Подробнее о них рассказала директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям компании Яна Котухова. В апреле этого года «Сервье» и благотворительный фонд «Второе дыхание» начали акцию по сбору одежды, ненужной ее владельцам. Потом вещи частично отдают нуждающимся людям, остатки - на переработку. Это и забота об экологии, и новые рабочие места для занятых сортировкой и перевозкой вторсырья. Еще одна экоинициатива компании - поддержка более шести лет волонтерского проекта «Добрые крышечки». Собираемые пластиковые крышки от бутылок и пакетов поступают на переработку. А вырученные за сырье суммы используются на закупку инвалидных колясок, вертикализаторов и другой реабилитационной техники для детей с особенностями развития из приемных семей. Компания отправила на переработку более 270 килограммов крышек.