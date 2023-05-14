Первую сову спасли в Москве благодаря новому чат-боту для помощи диким животным Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Первую сову спасли в Москве благодаря новому чат-боту для помощи диким животным и неравнодушным жителям. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Ночью 13 мая в Telegram-бот «Спаси сову» неравнодушные прохожие сообщили о том, что на Лубянском проезде фотограф использует в качестве реквизита сову. Уже утром на место выехали специалисты, которые изъяли серую неясыть. Птицу передали в Центр реабилитации диких животных, где ей теперь окажут необходимую помощь.

Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы, ей присвоена вторая категория редкости — эта сова считается сокращающимся в численности видом и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В комплексе городского хозяйства напомнили, что об уличных фотографах, которые используют диких животных как реквизит, нужно сообщить по телефону +7 (495) 777-77-77 или в новом Telegram-боте «Спаси сову», о котором ранее писал KP.RU.

Специалисты добавили, что такое использование животных недопустимо: пребывание на оживленной улице для диких зверей и птиц – большой стресс, и в большинстве случаев эти питомцы сильно страдают и нездоровы.