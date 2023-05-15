Ликсутов: «МультиТранспорт Вело» позволяет сэкономить до 25% в месяц на оплате проезда

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

Московский метрополитен, банк ВТБ и сервис проката «Велобайк» возобновили подписку «МультиТранспорт Вело», которая предоставляет безлимитные поездки на городском транспорте и велосипеде. Удобный сервис позволяет сэкономить до 25% в месяц на оплате проезда, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы развиваем в столице концепцию MaaS (мобильность как услуга), чтобы на одной цифровой платформе можно было спланировать максимально быструю и выгодную поездку с учетом разных видов транспорта. Такую задачу поставил Мэр Москвы С. Собянин, — сказал Ликсутов —. Благодаря «МультиТранспорт Вело» москвичи могут быстро добираться до остановок городского транспорта на велосипеде и экономить деньги. Это удобная альтернатива личному автомобилю».

Отметим, что подписка «МультиТранспорт Вело» действует 30 дней в городском транспорте в зоне «Центральная» и на велосипедах сервиса «Велобайк». Каждая поездка на велосипеде может занимать до 30 минут. Цена подписки — 2599 рублей.

Как воспользоваться сервисом:

- загрузите или обновите приложение «Метро Москвы» (https://www.mosmetro.ru/app/);

- в личном кабинете выберите «Подписки на транспорт»;

- оплатите подписку на 30 дней бесконтактной банковской картой;

- подключитесь к сервису Велобайк или войдите в аккаунт по номеру телефона;

- введите пин и логин на велосипеде;

- на городском транспорте пользуйтесь бесконтактной банковской картой, которой оплатили подписку.

Удачной дороги!