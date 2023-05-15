Ефимов: В индустриальном парке «Руднёво» будет создано около 20 тысяч новых рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о перспективах создания новых рабочих мест в индустриальном парке «Руднёво». Напомним, он входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В парке уже производятся беспилотные авиационные системы, банкоматы и высокотехнологичное оборудование для отбора возобновляемых источников сырья.

«К 2025 году площадь возведенных промышленных объектов увеличится почти в шесть с половиной раз, - отметил заммэра. - При этом будет создано до 20 тысяч рабочих мест».

По его словам, компании в «Руднёво» могут занять как уже построенные корпуса, так и по договоренности возвести завод под ключ с учётом конкретного запроса. Например, одним из таких предприятий в парке станет ПАО «Корпорация “Иркут”» (ПАО «ОАК»), производящая компоненты из алюминиевых и титановых сплавов для крыла самолета МС-21. А первой компанией, открывшей в «Руднево» свою промплощадку в рамках Федерального центра беспилотных авиационных систем, является «Аэромакс».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что в марте предприятие начало выпуск беспилотных авиационных систем вертолетного типа. Их используют в грузоперевозках и для полетов в сложных метеоусловиях.

«В будущем компания планирует значительно расширить свое производство для увеличения объемов выпуска гражданских беспилотных летательных аппаратов, - уточнил глава ведомства. - Реализация проекта позволит создать более 1,2 тысячи новых рабочих мест».

В скором времени разместившие свое производство в «Руднево» промышленные предприятия готовятся оформить статус резидента ОЭЗ. Это даст им возможность пользоваться налоговыми и таможенными льготами. Но, как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, такой статус означает ещё и большую ответственность со стороны компаний за взятые обязательства по исполнению бизнес-плана. В нем прописан весь процесс расширения предприятия, в том числе показатели по вложению инвестиций, количеству создаваемых рабочих мест, уровню зарплаты.

«Площадки ОЭЗ «Технополис Москва», помимо налоговых преференций в виде нулевых ставок налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе зарубежных товаров,предоставляют резидентам ряд значимых преимуществ – хорошую транспортную доступность и комфортные условия для сотрудников», – подчеркнул Дегтев.