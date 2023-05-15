Союз журналистов Москвы объявил набор на учебно-практические курсы «Бастион»

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С 28 мая в Московской области в очередной раз пройдут учебно-практические курсы «Бастион». Их организует Союз журналистов Москвы с привлечением специалистов из минобороны, полиции, МЧС, Национального антитеррористическоего комитета, МИДа, Росгвардии, плюс отдельные мастер-классы проводят военные медики и известные журналисты.

Курсы предначены как для журналистов региональных и федеральных СМИ, так и для сотрудников иных ведомств, которым приходится работать в опасных зонах. Здесь дают теоретические и практические знания – как вести себя в зонах, пострадавших от стихийных бедствий, во время массовых беспорядов, контртеррористических операций и др. Занятия проходят на специализированных полигонах с применением боевой техники.

В этом году обучение будет проходить в Московской области – на базе полигона Алабино и военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».

В этом году первый поток (23-й с начала существования курсов «Бастион») стартует 28 мая и завершится 4 июня, второй – с 4 по 11 июня. По итогам прохождения обучения и сдачи зачета слушатели получат соответствующий сертификат.

Заявки принимаются по электронной почте ujmos1990@mail.ru, к ним необходимо приложить рекомендательное письмо с места работы, указать ФИО, место работы и контактный телефон, плюс приложить копию первого разворота паспорта. Подробности - по телефонам 8-495-691-94-52 или 8-495-695-67-50.