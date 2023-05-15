Диетолог Королева рассказала, кто тяжелее всего переносит жару

В жару нужно выпить около 2100-2500 мл воды в день Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики предупреждают о приходе аномальной жары в Центральной России, в частности в Москве, уже в июне. Температура может побить рекорд 150-летней давности. Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «ОСН» рассказала, кому тяжелее всего переносить жару.

По ее словам, жару сложнее всего переносят люди с избыточным весом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, летом часто нелегко людям, которые вынуждены работать на улице. Врач также предупредила, что в жару легко теряются водорастворимые витамины – В и С.

Королева посоветовала пить в жару обычную воду. В эти дни количество потребляемой жидкости нужно увеличить на 500-700 мл – до 2100-2500 мл. Пить воду стоит каждые 45-50 минут.

«Но пить нужно не сладкую воду, не соленую, не кофе и не алкогольные напитки, которые обезвоживают организм», - уточнила эксперт.

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