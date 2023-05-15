Барецкий заявил, что вместо похоронного дома в замке Пугачевой запустит аналог "Евровидения" Фото: Олег ЗОЛОТО

Слухи вокруг замка в деревне Грязь, в котором раньше жила Алла Пугачева, ходят самые различные. Не так давно Стас Барецкий заявлял, что выкупил дом за 450 млн рублей и намерен там организовать похоронный дом. А теперь планы поменялись - он намерен создать на территории аналог «Евровидения». Название конкурс получит «Руссовидение».

К такому решение он пришел после несправедливости на конкурсе «Евровидение». Отстранение России возмутило его, так что первое «Руссовидение» он намерен провести уже летом 2023 года.

Организаторы намерены проводить отборы в разных городах страны. По словам Барецкого, работа ведется не только по поиску участников, но и выстраиваются договоренности с артистами.

Без популярных лиц не обойтись и выбор шоумена пал на Филиппа Киркорова. Экс-муж Пугачевой может стать одним из главных вдохновителей и организаторов конкурса.

- С Киркоровым ведем переговоры. Еще у нас будет SHAMAN, Газманов и даже группа «Воровайки», - сказал он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Стили будут разные, но главное условие – все песни на русском языке.

А еще на «Руссовидении» будут давать призы в разных номинациях, как на «Оскаре».

- Мы хотим заменить уехавших артистов, которые считают себя незаменимыми, и дать дорогу молодежи, — подчеркнул собеседник.