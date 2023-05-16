Ефимов: Благодаря МаИП в Москве построят восемь детсадов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о расширении социальной инфраструктуры в столице благодаря масштабным инвестиционным проектам (МаИП).

«Город без торгов выделил застройщикам в аренду почти 5,2 гектара земли в разных районах для строительства восьми детских садов, рассчитанных на 1,7 тысячи воспитанников», - отметил заммэра.

По его словам, на сегодня их сооружение находится на разных стадиях – часть детсадов еще только проектируется, строительство других уже вышло на финишную прямую. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о размещении в столице 19 образовательных учреждений в рамках МаИП. Под эти проекты город выделил около 22 гектаров земли. Вместе с детсадами появятся также 11 школ и образовательных комплексов. Подробностями поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Известно, что садики строятся в районах Бирюлево Восточное, Раменки, Аэропорт, Очаково-Матвеевское, Даниловский, Ховрино, Молжаниновский, а также в поселении Сосенском в Новой Москве. К примеру, один из них - на 350 детей и с бассейном - размесится на 1-й Сестрорецкой улице.

«На пересечении Минской улицы с Киевским направлением Московской железной дороги появится детский сад для 150 воспитанников, - добавил Гаман. - А на 6-й Радиальной улице – для 140 детей».

Инвесторы с 2016 года получают от города землю в аренду без торгов для МаИП. Для оформления такого статуса необходимо разработать интересный для города проект. При этом в приоритете остаются новые производства, спорткомплексы, социальная инфраструктура.