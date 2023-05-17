Три женщины пытались продать новорожденную девочку за 60 тысяч рублей в Москве

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: прокуратура Москвы

В Москве три женщины пытались продать новорожденную девочку за 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в Твери 8 мая 29-летняя девушка родила дочку, а затем с помощью знакомых 39 и 46 лет решила ее продать. Вечером 15 мая злоумышленницы пришли в ТЦ на ул. Лобненская, и отдали ребенка женщине, которая действовала в рамках оперативного мероприятия. Как только преступницы получили деньги, их задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия женщин подлежат квалификации по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК «Купля-продажа человека…». Детали случившегося выясняются, проводятся следственные действия. Жизни и здоровью новорожденной ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал, что в Мытищах трехлетняя девочка погибла при пожаре из-за замыкания проводки. Бабушку, дедушку и старшего брата малолетней госпитализировали в больницу. Идет проверка.