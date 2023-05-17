Десять человек устроили драку со стрельбой в Новой Москве

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новой Москве жители деревни Десна устроили массовую драку со стрельбой. В потасовке участвовали около 10 человек, трое из них пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером во вторник, 16 мая, на улице Центральной. Между группой людей произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе разборок нарушители использовали ножи и травматический пистолет. Пострадали три человека, их госпитализировали в больницу с огнестрельными и ножевыми ранениями. Остальных участников потасовки разыскивают.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве добавили, что конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве. Три человека попали в медицинское учреждение, остальные нарушители скрылись с места происшествия. Детали случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее KP.RU писал, что житель Раменского во время ссоры убил собутыльника шилом. Возбуждено уголовное дело, идет расследование.