Ефимов: В Южном округе Москвы построят четыре объекта образования в рамках МаИП

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) в Москве позволяют улучшать социальную инфраструктуру в разных городских районах. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в рамках МаИП застройщики получили от города в аренду без торгов 3,6 гектара земли на юге столицы. На них возведут два детских сада, школу и образовательный комплекс.

«Два учреждения появятся в районе Бирюлево Восточное, по одному – в Нагатинском Затоне и Даниловском, - отметил заммэра. - Посещать их смогут 1,4 тысячи учеников и воспитанников».

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее о реализации 19 масштабных инвестпроектов в городе. Благодаря этому появятся школы, детсады и образовательные комплексы в целом на 8,8 тысячи мест.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что соседние земельные участки на 6-й Радиальной улице займут школа и детский сад. Всего в них смогут принять 965 детей.

«Еще одно дошкольное учреждение на 250 мест появится на Автозаводской улице, - добавил Гаман. - А на проспекте Андропова - комплекс из блока начальных классов для 150 учеников и образовательного учреждения для 50 детей».

С помощью МаИП в столице развивается городская инфраструктура, экономика получает дополнительные инвестиции, а также открываются новые рабочие места. Земля без торгов для таких проектов выделяется городом с 2016 года под производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Участки для их размещения оформляются в аренду на пять лет.