Памятник журналистке Дарье Дугиной установят в Миусском сквере в Москве

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Москве в Миусском сквере появится памятник журналистке Дарье Дугиной, которая погибла в результате теракта на Можайском шоссе в августе 2022 года, сообщили в телеграм-канале Общественной палаты Российской Федерации.

Кроме того, бюст Дарьи Дугиной установят на месте трагедии в Одинцовском районе.

«На ее могилу и место теракта приезжает множество людей, неравнодушных к подвигу журналистки», - добавили в сообщении.

Напомним, журналистка, дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года. Девушка проехала несколько километров по Звенигородскому шоссе, повернула на Можайское шоссе – и в этот момент ее автомобиль взорвался. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк.