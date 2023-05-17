Ефимов: В Москве зафиксирован рост спроса на покупку машино-мест у города

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о повышении спроса жителей столицы к покупке машино-мест у города. Такая возможность стабильно пользуется популярностью среди москвичей. Места для авто находятся в отдельно стоящих и в подземных паркингах жилых домов. Их можно купить на аукционах или без торгов по преимущественному праву.

«Всего с начала 2023 года москвичи купили более 1,6 тысячи парковочных мест общей площадью 24,9 тысячи квадратных метров», - отметил заммэра.

По его словам, цифра на 20 процентов выше показателей за те же месяцы 2022 года.

«Тогда было приобретено более 1,3 тысячи машино-мест общей площадью 20,1 тысячи квадратных метров», – уточнил Ефимов.

Чаще всего среди покупателей встречаются жители Северо-Западного округа столицы - 354 приобретенных машино-места. В Южном округе было куплено 202 парковочных места. Тройку лидеров замыкает Северо-Восточный округ - 149 машино-мест.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что для собственников и нанимателей жилья по договорам социального найма действует преимущественное право покупки машино-мест. Им полагается скидка 40 процентов от рыночной цены.

«С начала 2023 года москвичи приобрели таким способом 306 машино-мест рядом с домом, - уточнил столичный министр. - Число купленных ими объектов в три раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года».

Если машино-место находится в подземном паркинге многоквартирного дома, то у его жителей преимущество при покупке у города. Бывает, что поступила лишь одна заявка на приобретение места. Тогда договор купли-продажи подписывается с подавшим заявку жителем по начальной цене. Если желающих больше, тогда для жильцов дома объявляют аукцион.

Покупка машино-мест на открытых торгах доступна любому физическому или юридическому лицу, отвечающему утверждённым законом требованиям к таким участникам, и подавшему заявку на участие.

Подробнее о выставляемых на продажу машино-местах и условиях торгов - на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа машино-мест».