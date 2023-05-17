Москвич убил знакомую арматурой во время поиска тайники с наркотиками в лесу

Мужчина ударил знакомую арматурной палкой по голове Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Подольске задержали подозреваемого в убийстве 40-летней москвички, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 15 мая в лесном массиве недалеко от деревни Борисовка нашли труп женщины. По подозрению в убийстве москвички задержали ее 33-летнего знакомого. Мужчина рассказал, что 11 мая вместе со своей подругой они искали тайник с наркотическим средством. В процессе между знакомыми произошла ссора – мужчина ударил потерпевшую арматурной палкой по голове и убежал с места преступления.

Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы, очные ставки, выемки и обыски. Фигуранту предъявили обвинение, в ближайшее время его заключат под стражу.

Ранее KP.RU писал, что двоих закладчиков задержали в одном и том же месте в течение дня в Щелково. Возбуждены уголовные дела о попытке сбыта наркотиков.