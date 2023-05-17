Максим Ликсутов: Праздничный парад поездов посмотрели 160 тысяч пассажиров Московского метро

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

Москвичи оценили праздничный парад поездов к 88-летию метро — в этом году он впервые прошел на БКЛ. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, всего за выходные парад посмотрели около 160 тыс. пассажиров — больше, чем население подмосковной Электростали. Горожане смогли увидеть семь поездов различных моделей и прокатиться в каждом из них.

Парад увидел каждый седьмой пассажир БКЛ — все остальные проехали на самых современных поездах.

Особенно москвичей заинтересовали:

- Ретро-поезд «Сокольники», в котором можно почувствовать себя из первых пассажиров и посидеть на одних раритетных сиденьях с пружинами.

- «Еж3» — еще недавно такие составы ходили по Таганско-Краснопресненской линии.

Еще около 79 тыс. пассажиры увидели выставку ретровагонов на станции «Партизанская», где представили пять служебных и пассажирских вагонов.

- В понедельник Московский метрополитен отметил свое 88-летие. Одним из главных событий праздника стал уже традиционный парад поездов, который впервые состоялся на Большой кольцевой линии. Многие пассажиры специально приехали, чтобы прокатиться на необычных составах. По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы будем продолжать радовать вас познавательными и интересными мероприятиями, — резюмировал Максим Ликсутов.