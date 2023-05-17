В Москве возбудили уголовное дело о продаже новорожденной девочки за 60 тысяч рублей

В ближайшее время женщинам предъявят обвинение и изберут меру пресечения
Фото: ГСУ СК России по Москве
В Москве возбудили уголовное дело по факту продажи новорожденной девочки за 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По подозрению в совершении преступления задержали троих женщин, одна из них – мать ребенка.
По данным следствия, подозреваемые, находясь в торговом центре на севере Москвы, попытались продать новорожденную девочку. Как только они получили деньги за ребёнка – 60 тысяч рублей – их задержали правоохранители. Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
В СК добавили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочка находится в специализированном медицинском учреждении.
Ранее KP.RU писал, что в Можайске мать и дочь-подросток погибли из-за забытой на плите кастрюли с едой. Младший ребенок – девятилетний мальчик – попал в больницу. Детали случившегося выясняются.