Двое парней ограбили обменный пункт валюты в Москве на 34 тыс. долларов

Злоумышленники распылили перцовые баллончики в лицо сотрудникам обменника Фото: прокуратура Москвы

В Москве двое парней ограбили пункт обмена криптовалюты на 34 тысячи долларов США. Злоумышленников задержали, один из них – несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Молодые люди познакомились в интернете, получили от организатора преступления сведения о расположении обменника, а затем связались с сотрудницей пункта на ул. Пятницкой и сообщили, что хотят продать криптовалюту. Прибыв на место, они попросили работников обменника показать и пересчитать деньги при них. Как только сотрудница положила купюры на стол, грабители распылили ей и ее коллеге в лицо перцовые баллончики, а затем схватили валюту и убежали.

Однако из подозреваемых поймали на месте, второй соучастник сам явился в правоохранительные органы. В ближайшее время парням предъявят обвинение.

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