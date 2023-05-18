Ефимов: Рост производства автокомплектующих в Москве составил почти шесть процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении выпуска необходимых компонентов для автомобилей.

«В первом квартале 2023 года производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств в городе выросло на 5,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил заммэра.

По его словам, в столице сегодня насчитывается более двух десятков производителей автомашин и различных компонентов к ним. Их выпуском занимаются свыше восьми тысяч человек.

Напомним, Москва производит электрическое и электронное оборудование, а также комплектующие и аксессуары для кузовов легковых машин и автотранспорта для перевозки пассажиров или грузов. Например, в конце прошлого года на юге столицы начал работу завод по выпуску кузовных деталей для авто. На нем можно производить ежегодно до 12 миллионов единиц изделий.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский указал на высокую зависимость дальнейшего развития отрасли от работы межотраслевого кластера электромобилестроения.

«Он станет центром создания новых платформ для электротранспорта и организации серийного выпуска легковых электромобилей, электрогрузовиков и другого транспорта», - уточнил глава ведомства.

Кстати, сейчас в кластер входят уже свыше 45 компаний. Среди них - производители автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций.

Благодаря созданию своих производств в Москве инвесторы выходят на крупные рынки сбыта и пользуются качественной инфраструктурой. Кроме того, им полагается существенная системная поддержка города. К примеру, для предприятий действуют свыше двадцати мер, в числе которых субсидии и целевые займы. Плюс ко всему им доступны и антикризисные инструменты. А в Центре поддержки промышленности производители могут получить консультации по самым разным вопросам - от программ поддержки и подбора альтернативных поставщиков до локализации, финансирования и кредитования предприятий. Центр принимает обращения по телефону +7 (495) 630-00-00, в будни с 9.00 до 18.00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.