Ликсутов: На всех железнодорожных направлениях «Аэроэкспресса» заработала оплата по биометрии

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

В терминалах «Аэроэкспресса» в аэропортах Домодедово и Внуково к системе оплаты по биометрии подключили по два турникета. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Напомним, такой способ оплаты ранее уже запустили в аэропорту Шереметьево.

«Мы видим рост популярности российской системы оплаты по биометрии, поэтому подключили к ней еще один вид транспорта, - отметил заммэра. - Теперь сервис действует на всех железнодорожных направлениях «Аэроэкспресса».

По его словам, в системе уже зарегистрировано более 320 тысяч пользователей, которые совершили свыше 60 миллионов проходов.

«Ожидаем, что до конца года ей будут пользоваться уже около 500 тысяч человек», - добавил Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что безопасность работы сервиса обеспечена банковским уровнем защиты. При этом исключено вмешательство со стороны.

«Другие способы оплаты также продолжат работать, а выбор всегда останется за пассажиром, - сказал Ликсутов. - Мы продолжаем расширять внедрение отечественных цифровых технологий в городском транспорте по задаче мэра Москвы Сергея Собянина».

Проход по биометрии в терминалах «Аэроэкспресса» доступен всем, кто уже пользуется таким способом оплаты в метро и на МЦК. Еще раз оформлять регистрацию в системе не придется. Сервис действует только для поездок в вагоне стандартного класса. На Домодедовском и Внуковском направлениях оплатить проезд по биометрии можно только от/до Павелецкого и Киевского вокзалов.